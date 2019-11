© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilsi dice fiducioso che". Il Ministro ha riconosciuto che occorre "affrontare quel", ad esempio lo sgravio fiscale sulle auto aziendali., afferma Gualtieri ad un evento organizzato da Huffington Post alla Fondazione Feltrinelli, aggiungendo "portare a compimento questa sfida è impegnativo, ma penso che ci riusciremo". E "le fibrillazioni" all'interno della maggioranza "verranno meno".Il titolare dell'Economia ha aggiunto "ho eredito unasul tavolo che" perché prevedevaalla spesa, (sanità, scuola, università)., ha aggiunto.Gualtieri ha parlato anche dell', affermando che il Governo, per risolvere la crisi, deve approntare tutti gli strumenti a disposizione per unae che si basi sull'attuazione del piano industriale ed ambientale congiuntamente. "La bonifica ambientale - ha ribadito - è parte integrante del piano industriale e va sostenuta". Gualtieri ha poi definitoe non bisogna pensare che "lo Stato ha la soluzione magica di assorbire da solo i costi e rilanciare l'azienda nel mercato globale".Su Alitalia, Gualtieri ha detto "ci aspettiamo ci sia un piano industriale convincente, che è anche la condizione dell'impegno pubblico" e del prestito ponte finalizzato al rilancio della compagnia.