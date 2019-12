Manovra, Gualtieri: da lotta a evasione attesi più di 3 miliardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Oltre a disattivare completamentecompito principale che ci era stato affidato,aumentando gli stipendi netti in busta paga,con un focus speciale su ambiente e occupazione, sosteniamo il welfare a partire da. Il Ministro dell'Economia,difende l'operato dell'esecutivo riassumendo i pilastri dellaapprovata in via definitiva nella notte.Il, in una lunga intervista rilasciata a la Repubblica, respinge la tesi secondo cui, rispetto alle promesse iniziali, sul fronte della lotta all'evasione ci sia stata una frenata e anzi aggiunge di ritenere che"Abbiamo varato misure molto incisive di contrasto all'evasione fiscale, che vanno dagli abusi nella somministrazione di manodopera, alle indebite compensazioni, dalle frodi su carburanti all'incrocio dei dati nel rispetto della privacy fino agli incentivi per ridurre l'uso del contante. Il sistema di interscambio gestito da Sogei ha ricevutoe, è un dato che abbiamo rilevato proprio oggi. Quando è arrivata questa innovazione tanti paventavano il disastro, invece si sta rivelando uno strumento diDalle nuove misure, che hanno questa stessa natura strutturale,Altro pilastro,"Il decreto attuativo della prima tranche di riduzione delle tasse, con il taglio del cuneo fiscale,dopo un dialogo con le forze sociali e produttive", annuncia Gualtieri precisando che l'obiettivo, di più ampio respiro, è varare unatenendo presente il principio della