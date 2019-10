Manovra, Gualtieri anticipa creazione commissione per spending review

(Teleborsa) - Il governo sta pensando di istituire una commissione per la spending review, che è uno dei punti cardine della manovra, figurando fra le principali coperture assieme alla lotta all'evasione.



Ad annunciarlo è il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, in occasione della presentazione del rapporto Scenari Economici di Confindustria.



"La Spending Review per serietà non può essere improvvisata ma va studiata con una commissione che metteremo in piedi nei prossimi mesi", ha affermato il titolare all'Economia, aggiungendo che bisogna "impostare un lavoro serio con una programmazione triennale condivisa".



