Manovra, Governo pronto a limare i decimali

(Teleborsa) - Il Governo fa un passo verso l'Europa per tentare di trovare un accordo sulla Manovra dopo la bocciatura formale da parte della Commissione Ue.tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i vice Premiere il Ministro dell'EconomiaL'obiettivo dell'incontro non sarà quello di cambiare la Manovra ma di, come trapelato da fonti della Lega e confermato indirettamente da Conte. "Il problema non è il 2,2% o 2,4%, ma la tenuta del patto economico generale: stiamo aspettando gli approfondimenti da parte della Ragioneria e del Ministero dell'Economia e dopo faremo le nostre valutazioni" ha infatti dichiarato all'ANSA fuori da Palazzo Chigi.Resta ora da capire come limare quei decimali, visto che Reddito di cittadinanza e quota 100, le misure più esose della legge di bilancio, sono "intoccabili". Un emendamento della Manovra a firma Gusmeroli (Lega), presente tra le proposte segnalate dai gruppi parlamentari, prevede l'per individuare possibili settore di risparmio di spesa pubblica. La cabina sarebbe composta dache opererebbe alleI primi segnali di "pace" tra Roma e Bruxelles sono giunti nel fine settimana in occasione del vertice Ue sulla Brexit e, prima ancora, dell'incontro, sempre a Bruxelles, tra Conte e il numero uno dell'Esecutivo comunitario, Jean Claude Juncker.