Manovra, governo al lavoro per trovare intesa con l'Ue: Conte e Tria spingono per calo del deficit

(Teleborsa) - Procede ail confronto trasullaIl governo, infatti, è al lavoro sul deficit. Per scongiurare la procedura d'infrazione dell'Ue, il premiere il ministro dell'Economiastarebbero spingendo per approvare in Consiglio dei ministri un calo alOggi, intanto,il Ministro dell'Economia sarà in Aula al Senato per illustrare "le decisioni del governo in materia di bilancio". L'informativa era stata richiesta dalle opposizioni, dopo la bocciatura della manovra da parte dellaper il governoI tempi sono stretti,anche per questo occorre decidere lecon. Nel corso del vertice dia Palazzo Chigi si è decisa una strategia in due tempi: l'idea è quella di provare a rimodulare la manovra, senza toccare reddito di cittadinanza e pensioni, le due misure cardine del pacchetto, spostando l'asse sugli investimenti; se non dovesse bastare,Passare la palla al Parlamento significa prendere tempo fino a fine anno o almeno nelle prossime due settimane, quando la manovra sarà votata inNel frattempo, ilspingerebbero per approvare in Cdm un calo del deficit - al 2,2%, per iniziare - entro i primi giorni di dicembre dopo il ritorno di Tria dall'Ecofin, quando sarà completata la verifica tecnica sui costi di "quota 100" e reddito di cittadinanza con il "peso" delle due misure che potrebbe scendere fino aIeri, intanto, il commissario Ue agli Affari economicitende la mano al nostro Paese spiegando che, ha precisato.ha quindi detto Moscovici rispondendo a chi gli chiede se un deficit italiano a 2,2% sia sufficiente- Il commissario precisa però che la procedura d'infrazione contro l'ItaliaMa aggiunge:e spiega che il dialogo con le autorità italiane "fino all'ultimo. Gli Stati membri, sottolinea ancora, hanno ora una settimanale raccomandazioni dell'esecutivo Ue sulla Manovra italiana, anche se- Nonostante, dunque, sembra ammorbidirsi il clima tralamentre si continua a discutere sul possibile slittamento o modifica delle due misure cardine - Reddito di cittadinanza e Quota 100 - nel tentativo di recuperare un po' di risorseresta marzo il mese in cui entreranno in vigoreGoverno dunque atteso allavisto che tempi sono strettissimi poiché la Legge di Bilancio è attesa in Aula a Montecitorio lunedì 3 dicembre come stabilito dalla conferenza dei Capigruppo della Camera. Non è escluso però un ulteriore slittamento del termine.dunque in commissione per licenziare il testo entro ilLa tempistica infatti verrà a dipendere anche dalle consultazioni di governo, che vertono su un terreno non facile, al di là dell'apertura ad una modifica delLa volontà dichiarata, dunque, è quella di trovare l'intesa, come confermato dallo stessoche a differenza del passato usa toni decisamente più concilianti: il governo faràIl leader leghista ha quindi spiegato che