(Teleborsa) - Con, laha approvato ieri, sabato 8 dicembre, il disegno di legge di Bilancio per il 2019 sul quale il governo aveva già incassato ilDa domani,la manovra dadovrebbe passare all'esame deldove verrà in parte riscritto per trovare un'intesa con l'Unione Europea, e dove sono attese misure chiave, e al centro del dibattito, comeha affermato ieri il ministroche definisceun accordo con lasu Reddito di Cittadinanza e Quota 100 per le pensioni, annuncia intanto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. Che ha aggiunto:fino a 780 euro al mese e per(in pensione con 62 anni d'età e 38 di contributi).Nel disegno di legge approvato dalla Camera i duevalgono rispettivamenteAl Senato verranno ridotti, complessivamente, di almenoMa non basta: serviranno altri nterventi se, per fare l'accordo con Bruxelles, il deficit 2019 dovrà essere tagliato dalprevisto finora alcome chiede ormai da mesi la