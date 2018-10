Manovra, anche Fitch lancia l'allarme. Di Maio: «Voglio la promozione dai cittadini»

Rischi considerevoli per i target della manovra. È quanto afferma in l'agenzia di rating Fitch. «Vediamo rischi considerevoli per i target (della manovra, ndr), specie dopo il 2019», spiega in una nota.

I nuovi target, secondo Fitch, «Confermano l'approccio fiscale più espansivo della coalizione di governo», cosa alla base della decisione di fine agosto di Fitch di portare a «negativo» da «stabile» l'outlook del nostro Paese confermando il rating BBB. L'agenzia ha spiegato di «vedere rischi consistenti per quei target, specialmente oltre il 2019» dal momento che hanno sollevato tensioni all'interno del governo.

«Tutti quelli che hanno promosso i governi precedenti, è buona cosa che boccino quelli attuali», ha commentato il vicepremier Luigi Di Maio.

Facendo notare che la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza è il primo documento importante di politica fiscale della coalizione di governo formata a maggio tra la Lega e il Movimento 5 stelle, Fitch ricorda che il target di un deficit del 2,4% del Pil atteso nel 2019 è superiore a quello del 2,2% stimato dall'agenzia stessa ad agosto. Si tratta di una cifra che «potrebbe portare l'Italia» a essere oggetto di una procedura Ue per deficit eccessivo. «In ogni caso», aggiunge Fitch, «non ci aspettiamo che questo scenario porti il governo a cambiare in modo notevole il target del deficit 2019».

Per l'agenzia di rating, il recente scontro tra Lega e M5S da un lato e la commissione Ue dall'altro «indica che il governo vede opportunità politiche nell'attaccare le regole fiscali Ue, specialmente in vista delle elezioni parlamentari europee del prossimo maggio». Per Fitch, «il rischio di un aumento della volatilità sui mercati finanziari agirà come il principale freno al grado di espansione fiscale» in Italia.

«I dettagli della politica di bilancio e la messa in pratica rimangono un elemento chiave della nostra valutazione sul rating sovrano» dell'Italia, fa sapere l'agenzia. «La nostra prossima revisione messa in programma è nel primo trimestre 2019».

