Manovra, Fitch: deficit/PIL al 2,4% è un rischio per i conti pubblici

(Teleborsa) - La fissazione del rapporto deficit/PIL al 2,4% decisa dal Governo per la prossima Manovra rappresenta un rischio per i conti pubblici dell'Italia. E' quanto scrive Fitch premettendo che l'atteggiamento fiscale "espansivo" dell'Esecutivo di coalizione è stato il fattore chiave nella revisione dell'outlook a "negativo" decisa ad agosto.



L'agenzia di rating statunitense vede rischi soprattutto dal 2019 in poi. Inoltre, come si legge in un comunicato, l'ostilità della maggioranza nei confronti delle istituzioni europee e dell'euro potrebbero condurre il Governo a sfidare le regole del patto di stabilità e crescita.



Fitch in particolare prevede che il deficit/PIL nel 2021 si attesterà vicino al 2,6% rispetto al 2,1% delle stime governative. La differenza principale è che l'agenzia USA prevede "una crescita del PIL più bassa". © RIPRODUZIONE RISERVATA