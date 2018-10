Manovra: ecco cosa succederà se Bruxelles la boccia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in cui si avverte Roma della possibilità che la Commissione Europea rigetti la Manovra, varata lunedì 15 ottobre dal Governo Conte., dato che gli indicatori economici contenuti nella Nota di aggiornamento al DEF (deficit al 2,4% e PIL all'1,5%) sono molto divergenti dalle previsioni europee e dagli obiettivi fissati dal Patto di stabilità europeo.Appare quindi, che in caso contrario darebbe spazio ad altri "sforamenti" del percorso di rientro sui Conti pubblici. Lo ha spiegato chiaramente il Presidente Jean Claude Juncker nei giorni scorsi, parlando di "reazioni virulente in altri paesi dell'Eurozona".Il, ovviamente, darà conto delleai tecnocrati di Bruxelles, che ad un certo punto dovranno decidere se accettare o meno lo sforamento. Laper Bruxelles per esprimere unasarà il. Ma lase mettere in mora Roma arriverà soloEntro quella data la Commissione europea avrà: accettare le motivazioni del governo italiano ecosì com'è; accettare la manovra solo in parte e, che aprirebbe la strada ad una Manovra "correttiva" come ve ne sono già state in passato; bocciare integralmente la manovra con apertura di unaLasarà quella deie dello, una sorta di termometro della crisi che già ora anticipa la possibilità di una bocciatura. Il differenziale fra i rendimenti del BTP e del Bund si è già spinto attorno ai 320 punti e risulta ormai superiore di 200 al livello giudicato "normale" per il Belpaese.Il passo successivo sarebbe un, che complicherebbe ancor di più la situazione debitoria dell'Italia, dal momento che uno scivolone dei nostri titoli di Stato al livello(Junk) comporterebbe l'immediatae di tutte gli altri investitori istituzionali internazionali.L'effetto combinato della crescita dello Spread e del downgrade delle agenzie di rating farebbe, in qualche modo avvalorando l'ipotesi di insostenibilità di un quadro economico-finanziario italiano e soprattutto della sostenibilità dei conti pubblici con deficit al 2,4%. Il Ministro Savona ha già anticipato che "se ci sfugge lo Spread" la Manovra deve cambiare perché il costo potrebbe arrivare a quasi 22 miliardi. Un cane che si morde la coda.perché l'aumento dello Spread sino ad una certa soglia (400 punti) comporterebbe nuoviper riportare in linea ilratio (parametro di adeguata patrimonializzazione).Forse lo, perché arriverebbe solo, quando la manovra sarà già stata approvata dal Parlamento ed effettiva a partire dal 1° gennaio 2019. Un elemento sicuramente da non trascurare dal momento che le sanzioni(da 0,1 a 0,5 punti di PIL), ma certamente questo non è un valido deterrente dal momento che in passato si sono viste altre procedure d'infrazione svanire poi nel nulla.