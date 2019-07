Manovra, è scontro nel Governo sulla Flat tax

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Doposi riappropria del suo ruolo e, incontrando per sei ore leinsieme ale al, afferma: "i lavori ufficiali iniziano ora". "Questo è il vero vertice di governo sulla manovra" gli fanno eco fonti del Movimento 5 stelle.Parlando con i sindacati"Una manovra – ha aggiunto Conte – che vogliamo sia espansiva nel segno della crescita e quanto più possibile condivisa". "Sono confronti che ci torneranno utili per acquisire le vostre premure e istanze: abbiamo già fatto qualche incontro, sia con me e Di Maio che separatamente con Salvini. Va benissimo, ci si può incontrare cento volte, ma ora dobbiamo avere un pieno contraddittorio e seguire un binario che consenta a me e al ministro Tria di procedere secondo un percorso ordinato", ha affermato il Premier.Nello specificoIn una"non ci sarà una perdita" per i beneficiari, "potranno essere coinvolti, ma saranno coperti". Probabilmente, ha aggiunto, "avranno un altro nome. Ma"Vorrei ancora capire qual è l'idea di manovra economica per il Paese", ha attaccato Salvini. Mentre i pentastellati annunciano un taglio al cuneo fiscale da 4 mld e rilanciano il principio di "progressività" come irrinunciabile, frenando sulla Flat tax, Salvini ribatte che "serve un forte taglio di tasse, ma se vuoi farlo devi aprire una discussione coraggiosa, non obbedire all'Europa. O tutti sono disponibili a farlo o questo è un problema". "Se il ministro dell'Economia del mio governo – ha sottolineato il Vicepremier – dice che di taglio delle tasse non se ne parla, o il problema sono io o è lui. Cosa faccio una manovra economica all'acqua di rose? L'Italia ha bisogno di uno choc fiscale forte.Il bersaglio diretto è Giovanni Tria: "Se pensa di fare una manovra economica da robetta", una manovricchia, "non sarà il nostro ministro dell'Economia".