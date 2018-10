Manovra e dl Fiscale approvati: ecco tutte le novità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ed in più ha approvato il decreto sulle semplificazioni, ribattezzato. U"Abbiamo approvato,, il decreto fiscale, il disegno di legge di bilancio di previsione per il 2019 e per il triennio 2019-2021, quindi questa sera, come era nelle previsioni, senza sforare alcunché", ha annunciato il, aprendo la conferenza stampa seguita al CdM.Che l'accordo fosse stato trovato, soprattutto sullaera già trapelato da alcune ore, mentre il Consiglio dei Ministri era in corso ed ilaveva anticipato l'approvazione della Manovra con un post su Facebook. "La Manovra del Popolo si sta concretizzando sempre di più ogni minuto che passa" aveva scritto ancor prima della fine del CdM, aggiungendo "tra poco il consiglio dei ministri approverà i decreti che saranno inviati in Parlamento e che contengono tantissime importanti misure che sono nel contratto di governo".Il Ministro Tria ha confermato tutti i numeri della manovra, la misura che si determina ine la stima del(Nota di aggiornamento al Documento di economia e Finanza)."La logica della manovra è quella illustrata nella Nadef e", ha affermato il. In seguito, rispondendo in seguito ad una domanda sulle reazioni di Bruxelles ha precisatoe relativamente alle voci di dimissioni subito dopo l'approvazione della Manovra ha detto ", di subire tutta legge di bilancio e la discussione per dimettermi dopo, smentisco, non avrebbe senso".Molto soddisfatto il vice, che ha affermato "cominciamo apresi gradualmente ma con coraggio". Poi ha illustrato alcuni punti dellaparticolarmente cari alla Lega, (meno tasse alle imprese, pace fiscale, taglio delle spese per l'immigrazione e così via. "Di più non so cosa avremmo potuto inserire in una Manovra", ha detto, rimarcando che questaRaggiante il, il quale ha affermato che questa per il Movimento 5 Stelleed un. Poi, una frecciata ai precedenti Governi: "Usiamo i proivilegi di quelli di prima per finanziare i diritti dei cittadini".il cui aumento sarebbe scattato il 1° gennaio 2019., la cui applicazione è già ampiamente allo studio dei tecnici e verrà applicato già a partire dalla primavera., con aliquote agevolate per determinati scaglioni di reddito., con conseguente rottamazione della Legge Fornero, che consentirà di alimentare il turnover e creare centinaia di migliaia di posti di lavoro., che prevede ile conunafissando un tetto (cap) a 100 mila euro. Pace fiscale che implica però la galera per i grandi evasori e che il Premier Conte afferma di non voler chiamare "condono" per la logica per cui è stata studiata., da 3.500 euro in sù, che produrrà risparmi per circa 1 miliardo di euro in tre anni., che è già allo studio dei tecnici ed oggetto di approfondimento con le autorità locali. Una misura cardine per la politica del Ministero del Lavoro, che conta così di riuscire a creare migliaia di posti di lavoro., che Di Maio definisce una "piaga sociale".per lo 0,2 del PIL, ovvero circa 3,5 miliardi.: una serie di semplificazioni e l'abrogazione delle cosiddette "leggi inutili" che non fanno altro che alimentare la burocrazia (adempimenti uinutili per le imprese, RC Auto meno cara, blocco per le lunghe liste d'attesa dal medico, stop ai pignoramenti della casa, incompatibilità fra ruolo Governatore regionale e commissario sanità ecc.).