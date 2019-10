Manovra, Dl fiscale: Iva al 22% sulle scuole guida, salta aumento tassa fortuna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, comprese quelle di volo e nautico, ma anche sulle attività didattiche di contenuto specialistico. Rimane. E' una delle novità dellaapprovato dal governo che adegua la normativa italiana ad una sentenza della Corte di Giustizia europea. La relazione tecnica quantifica un"Dai dati delle dichiarazioni IVA 2017 - si legge nella bozza del provvedimento - è stata individuata l'attività riferita alle scuole guida (comprese quelle di volo e nautiche) e alle altre attività didattiche di contenuto specialistico alle quali è stata applicata l'aliquota del 22%. Dall'elaborazione dei dati si stima che l'intervento comporti un recupero di maggiore IVA, tenuto conto anche dell'effetto dovuto all'Iva attualmente non detratta per il prorata, di 66 milioni di euro su base annua".Nell'ultima bozza del decreto, inoltre,. Arriva al suo posto unper quasi(498,9 milioni nel 2020 che salgono a 524,7 dal 2021). Non ci sarà, quindi, l'innalzamento della tassazione sulle vincite sopra i 500 euro dal 12% al 15%, mentre arriva unche scatterà da febbraio portandoil prelievo sulle alquello sulleTra le altre misure in arrivo,a partire dal prossimo anno. L'imposta, che vale un, 4,3 dei quali andranno allo Stato, è calcolata ad: il 7,6 per mille finisce all'Erario, il rimanente va ai comuni individuati con un apposito decreto. Il primo anno il versamento viene fatto allo Stato che poi distribuisce gli importi.che è stato rivisto al rialzo a 708 milioni l'anno rispetto alle versioni precedenti del testo. "Dal punto di vista finanziario - recita l'articolo - appare necessario tener conto che le attività imponibili in questione sono caratterizzate da un forte sviluppo annuale. Pertanto, rivedendo la stima originaria che stimava un recupero di gettito di 600 milioni annui e che faceva riferimento all'anno 2019, è stata ristimata la misura partendo da dati più recenti".