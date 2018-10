Manovra, Di Maio e Salvini contro Juncker

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ancora un botta e risposta sulla Manovra italiana.attaccano il Presidente della Commissione Ueche oggi 16 ottobre ha invitato l'Italia all'applicazione ragionata delle regole europee", spiegando che "se accettassimo tutto quello che il Governo italiano propone, avremmo delle contro reazioni virulente in altri Paesi dell'Eurozona".Non si fa attendere la risposta di, che su Instagram, si chiede: "A nome di chi parla? Dei vari ministri, del Presidente dell'Eurogruppo, del suo partito che l'altro ieri ha fatto il minimo storico alle elezioni in Lussemburgo?. Juncker continui pure a rivoltarsi, gli rimane tempo ancora fino a maggio"."Non c'è nessuna vittoria e sconfitta di qualcuno", ha puntualizzato. "La Manovra italiana è passata. Se ne faccia una ragione e si beva un caffè". Rincara la dose nei confronti dianche il del Ministro dell'InternoGli sbandamenti - ha detto ancorai - sono arrivati in questi anni dall'Europa che ha portato precarietà e insicurezza in un intero Continente".