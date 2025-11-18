Manovra, libri di testo in detrazione, casa e cartelle: oggi il primo esame degli emendamenti

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La scelta «sarà molto complicata». Parola di un senatore della maggioranza. Entro il tardo pomeriggio di oggi la valanga di oltre 5.700 emendamenti con i quali i partiti puntavano a riscrivere la Manovra si ridurrà a meno di un decimo. È il rito dei segnalati, le priorità della politica, i correttivi che i partiti intendono portare realmente avanti quando nelle prossime settimane, l'iter parlamentare della legge di Bilancio entrerà nel vivo con l'obiettivo di portare il testo rivisto in Aula entro il 15 dicembre prossimo.

Già dalla prima della scadenza per depositare gli emendamenti si sapeva che alla fine quelli con reali possibilità di andare avanti sarebbero stati molti di meno delle migliaia arrivate in commissione. I segnalati, saranno 414, di cui 238 della maggioranza.

LE SCELTE

Le ultime scelte si faranno soltanto oggi. La quasi totalità dei correttivi dovrà cedere il passo alle misure considerata bandiera.

I grandi temi sono quelli emersi non appena il testo della Manovra è stato inviato alle Camere. Forza Italia e Lega vogliono cancellare l'aumento della tassazione sugli affitti brevi. Il Carroccio propone di recuperare il gettito necessario a riportare l'aliquota al 21% aumentando dal 2% al 2,5% l'incremento Irap per banche e assicurazioni. E dal rincaro del contributo su istituti e compagnie, raddoppiando in questo caso a quattro punti in più, i leghisti contano anche di recuperare le coperture per allargare le maglie della pace fiscale ai contribuenti decaduti dalla rottamazione quater che hanno subito accertamenti.

Di contro Noi Moderati punta a incentivare gli affitti di lungo termine con una cedolare al 15%. La formazione centrista guidata da Maurizio Lupi condivide con i forzisti la priorità di poter detrarre dalle tasse anche le spese per i libri di testo scolastici. Più in generale il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e la sua squadra economica hanno messo a punto un pacchetto anti-tasse, fatto di esclusione delle holding industriali e una revisione dell'articolo 18 della manovra sui dividendi, corretto introducendo una aliquota agevolata per favorire la rivalutazione di lingotti e monete. Progetto cui, in parte guarda anche la Lega, con un sistema che guarda all'oro da investimento e che finirà tra i segnalati. Ma sul metallo giallo la partita non è chiusa. «Dovremo comunque valutare con precisione l'impatto sulle casse dello Stato», ha spiegato il presidente della commissione Bilancio del Senato, Nicola Calandrini. E in tema di tasse, la Lega conta di mantenere al 26% la tassazione per plusvalenze da cripto-attività. Mentre sugli emendamenti più tecnici, tr ai segnalati del Carroccio, potrebbe finire anche l'uscita di Anas dal perimetro di Ferrovie dello Stato.

Trasversale sia dentro la maggioranza sia tra le opposizioni è la richiesta di eliminazione il divieto di utilizzare i crediti d'imposta per compensare i contributi Inps ei premi Inail. L'emendamento per cancellare la norma sarà quindi tra i segnalati, anche di Fdi che come Forza Italia guarda all'articolo 18 e potrebbe concentrarsi, tra gli altri, sulla proposta che, con il pagamento di una bolla da 500 euro, estende fino a 10mila euro l'uso del contante.

Detassazione del salario accessorio, fondi per l'editoria, sanità, risorse contro il caro materiali e assunzioni nelle forze dell'ordine, garantendo risorse in un pacchetto sicurezza sono altre proposte che Fi conta di mettere in cima alla lista dei correttivi da sostenere.

LE AGEVOLAZIONI

Intanto, tra le migliaia di emendamenti , spunta anche la nascita Zone franche doganali nel Basso Lazio. «Do seguito concreto al lavoro avviato con l'ordine del giorno presentato nelle scorse settimane nel corso dell'esame del ddl che ha esteso la Zes Unica alle regioni di Marche e Umbria», ha spiegato Calandrini. «Si tratta di una misura strategica per rafforzare la competitività delle province di Latina e Frosinone, sostenere il tessuto produttivo locale, attrarre nuovi investimenti e offrire condizioni più vantaggiose alle imprese che combattono nelle aree portuali, retroportuali, logistiche e industriali del territorio». Sulla proposta c'è già un impegno del governo. Le zone franche consentiranno alle imprese di accedere ad agevolazioni e semplificazioni amministrative.