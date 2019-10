Manovra: De Micheli, per sicurezza strade tornano fondi dopo 12 anni

(Teleborsa) - "Tornano, dopo oltre un decennio, i fondi per il contrasto agli incidenti stradali". E' quanto ha scritto la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, su Twitter.



"Più sicurezza sulle strade per ridurre i morti causati dagli incidenti, una battaglia che vogliamo riprendere con determinazione", ha sottolineato De Micheli.



"Per questo nella manovra, dopo 12 anni, rifinanziamo con 60 milioni gli interventi per contrastare l'incidentalità e la sicurezza stradale".