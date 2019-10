Manovra da 30 miliardi. Misure per famiglie, pensioni, giovani e disabili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Laprevededi euro, in parte finanziate in deficit (14,4 miliardi di euro), in parte con maggiori, di cui 6,5 miliardi provenienti da misure contenute nel Dl Fiscale e 8,5 miliardi individuate nel Disegno di Legge Bilancio. E' quanto emerge dalla bozza di sei pagine inviata con la lettera di risposta ai chiarimenti chiesti da Bruxelles.Con la Manovra arriva un sostegno concreto per le: un, con una dote aggiuntiva di 500 milioni, per finanziareal mese. Il sostegno, studiato per sostenere genitorialità e nascite, attua un riordino completo delle misure a favore delle famiglie e. Sarà corrisposto in base al reddito e consentirà alle famiglie di coprire il costo degli asili nido, fino ad azzerarlo completamente per i nuclei a basso reddito.E per i giovani studenti, viene, seppur in misura ridotta.invece dei 240 milioni del 2019. Ma, dal momento che questa misura ha avuto un minor tiraggio in passato, producendo risparmi.Assieme alle famiglie anche gli anziani. E' prevista unatra i 1.500 e i 2.000 euro lordiIstituiticon una dotazione di 100 milioni nel 2020, 265 nel 2021 e 478 nel 2022. Fondi dedicati alla tutela del diritto al lavoro, al trasporto delle persone con disabilità ed ai "care giver" che offrono assistenza alle persone disabili.Ilriguarderà 14 milioni di lavoratori, i 9,4 milioni con redditi da 8 mila a 26.6000 euro, già percettori del Bonus Renzi, ed altri 4,5 milioni di lavoratori con redditi tra i 26.600 e i 35.000 mila euroPer contro, viene introdotto unper i contribuenti con, con un graduale azzeramento a quota 240 mila euro. Un azzeramento selettivo che non toccherà le spese sanitarie, ma una serie di altre spese come quelle per il veterinario, le spese per lo sport e l'università per i figli a carico.: dalla(1 euro per chilogrammo) a partire da giugno 2020, allasulle bibite gasate. Arriva la, sia per le sigarette elettroniche (160 milioni) sia per le classiche bionde (oltre 45 milioni). E ancora, previsto unal 12,5% dal 10%.Confermato lo, utilizzato per il trasporto di merci e passeggeri dei veicoli di categoria Euro3 ed Euro4. Ladovrebbe portare un gettito di 499 milioni.