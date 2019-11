Manovra, Cottarelli: non migliora conti e non rilancia crescita. Stop micro-tasse

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La manovra economica per il 2020 "non cambia in peggio i conti pubblici del Paese ma neanche in meglio e non affronta la strategia per la crescita". Lo ha detto, in occasione di un'audizione nelle commissioni Bilancio di Camera e Senato, sottolineando che la legge di bilancio fa "".A proposito, invece, del calo del debito pubblico, Cottarelli ha osservato che "è basata sull'aumento dell'inflazione. Tutti i governi precedenti - ha ricordato - hannoche però poi non si è verificata".Secondo l'economista "è necessario ": non ci piacciono gli aumenti di tasse. Quello che mi preoccupa - ha sottolineato - è la proliferazione delle micro-tasse. Troppe tasse e troppe tributi rendono difficile amministrare il sistema fiscale".Cottarelli ha poi posto l'accento sul "problema serio" dell'evasione fiscale. "I, ma l'evasione fiscale rimane un problema molto serio per l'economia italiana", ha detto Cottarelli ricordando che "il Rapporto Giovannini indica 109 miliardi" di evasione all'anno, e se si considerano tutte le tasse e i contributi si arriva a 130 miliardi".