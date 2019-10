© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -: questa sera(Documento Programmatico di Bilancio) dovrà essere, salvo poi mettere a punto i dettagli nei prossimi giorni. Ilper l'approvazione è, preceduto da un vertice di maggioranza, una volta che il Premier Conte sarà rientrato da Tirana."Questa sera, è ormai noto, ci sarà un Consiglio dei ministri che approverà un passaggio importante della complessa manovra a cui stiamo lavorando" ha confermato Conte stamattina intervenendo al CNR.Intanto,, non un vertice di maggioranza come inizialmente ipotizzato, tra il presidente del Consiglioed il ministro dell'Economiaper chiarire i punti irrisolti.. Alcune voci davano infatti il PD contrario al provvedimento voluto dall'ex governo gialloverde, rumors smentiti da Dario Franceschini e dal segretario Nicola Zingaretti ma non dall'ex premier ed ex segretario dem Matteo Renzi, prima della retromarcia finale.Il leader del M5S, sottolineando: "Non è neanche immaginabile mettere i pensionati contro i lavoratori, sostenendo che bisognerebbe creare esodati per ridurre il cuneo fiscale. Abbiamo la responsabilità di unire il paese e non di dividerlo. Da questi principi, sono certo che troveremo una quadra con il Pd".. Si era ragionato sulle finestre di uscita ma nulla è stato ancora deciso. Quota 100 rimane", ha poi chiarito Conte in mattinata.