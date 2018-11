© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Siamo responsabili, non c'è". Lo ha assicurato il Presidente del Consiglio,, all'indomani della bocciatura della Manovra da parte della Commissione europea."Abbiamo un obiettivo comune con l'Europa," ha poi aggiunto parlando a margine del Forum europeo per la riduzione del rischio.Conte sarà a Bruxelles per una. Cena che potrebbe aprire una nuova strada di dialogo tra Italia ed Ue, anche se il vice Premier e Ministro degli Interni,, sembra poco propenso a cambiare le carte in tavola. "" ha dichiarato a Uno Mattina, su Rai 1.In attesa di novità lo spread è invariato a +309 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,46%, mentre Piazza Affari perde terreno in linea con le altre principali Borse europee.