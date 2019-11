© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Mentre proseguono i lavori neldella manovra giallorossa (con il Governo che, nel frattempo, deve gestire dueche non erano in agenda: l'acqua alta che ha messo in ginocchioe "la bomba") il Presidente del Consiglionel vertice di maggioranza di ieri ha voluto mandare un– Non è mancato una ministri e forze politiche di maggioranza presenti al tavolo per indicare la via, accantonando la strada delle polemiche, anche interne che fin qui non sono mancate e richiamando ad un comune"Vi ringrazio - ha detto - perché avete partecipato tutti e tutti egualmente avete dato un contributo".- lnfine, il Premier ha difeso il lavoro fin qui fatto dal Governo ricordando che per trovare iè stato fattoNon solo. "Abbiamo trovato anche altre risorse, abbiamo introdotto misure che i cittadini aspettavano da tempo, una su tutte l'abolizione del. Tra le altre misure citate da Conte anche ilA "sui prossimi passi dell'esecutivo,che fin qui non ha risparmiato critiche all'operato del Governo: "La legge di bilancioi 23 miliardi dell'Iva, mette le cose a pareggio.ha detto il leader di Italia Viva: