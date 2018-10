Manovra, stasera vertice a Palazzo Chigi. Conte incontrerà Merkel e Macron

Ultimo aggiornamento: 16:52

Corsa contro il tempo e tante scadenze in agenda per il governo gialloverde. Nella giornata di domani, infatti, il Consiglio dei ministri sarà chiamato a chiudere sul decreto fiscale e disegno di legge di bilancio. E stasera a Palazzo Chigi alle 19 è previsto un vertice in vista del Consiglio dei ministri di domani, convocato per le 17. Secondo quanto si apprende, sarà "un incontro tecnico" che cercherà di fare il punto sul decreto fiscale e sui nodi ancora da sciogliere.Nei prossimi giorni, la manovra, prima del vertice europeo di mercoledì e giovedì a Bruxelles, sarà oggetto di incontri bilaterali tra il presidente del Consiglio, e gli altri leader dell'Unione tra i quali la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron.«Ho parlato nei giorni scorsi, tra gli altri, con la cancelliera Merkel la quale è portatrice di una grande esperienza politica. Siamo rimasti che ci incontreremo in un bilaterale prima del vertice europeo, cosi farò anche con Macron e gli altri leader», ha detto il premier Giuseppe Conte, secondo il quale la Legge di bilancio «può rassicurare l'Ue e i mercati nella misura in cui avremo deliberato quei provvedimenti che poi ci consentiranno un attimo dopo di sederci attorni ai tavoli e di interloquire con le istituzioni europee».