Manovra: Consob, 20 nuovi sceriffi contro le truffe online

(Teleborsa) - Lapotrà intervenire ein presenza dial pubblico in assenza del prescritto prospetto informativo, all'attività pubblicitaria connessa ad abusive offerte al pubblico ovvero nei confronti di chi proponga al pubblico transazioni a valere sui Contratti per differenza (CFD) dotati di leva finanziaria al di sopra dei limiti autorizzati dalle vigenti disposizioni della Consob.Si tratta di unche la Consob già dispone in materia di truffe online e per effetto dei quali da luglio di quest'anno hache prestavano l'attività in assenza della prescritta autorizzazione.La proposta, presentata dal grupponel corso dei lavori ine votata questa mattina all'0unanimità da tutta la Commissione, consentirà ora all'Autorità di vigilanza diche non si conformino ai provvedimenti ingiuntivi eventualmente adottati nei loro confronti.Peraggiuntive la Consob verrà dotata dicon compito die prevenire le truffe online.Infine, la proposta consente alla Consob di poteranche in materia di intelligenza artificiale in tal modo potenziando la professionalità dei dipendenti in un settore nel quale la sfida è sempre più aperta.