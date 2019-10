Manovra, Conftrasporto chiede un incontro urgente al Governo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -al governo per evitare di innescare tensioni che potrebbero indurre a iniziative di protesta."Si conosce quasi tutto delle intenzioni del governo, tranne come intenda procedere sulla- spiega il vicepresidente di Cofcommercio e Conftrasporto- stiamo parlando di, non bruscolini: a tanto ammontano le voci relative all'"La richiesta di urgente incontro avanzata dall'Unatras la scorsa settimana è rimasta senza risposta, ma le- avvisa Uggè - il presidente del Consiglio, parlando alla manifestazione dei coltivatori diretti, ha fornito ampie assicurazioni, il che è positivo. Ma le aziende del trasporto merci non possono essere da meno".e sono già impostate per favorire, ma prevedono anche di favorire il ricambio dei mezzi più inquinanti - prosegue Uggè – iin alcun modo. Bisogna intervenire in modo selettivo sui mezzi più vecchi per favorire la riconversione del parco circolante"."Tra le conseguenze di una misura generica come quella annunciata emerge oltretutto la- spiega il vicepresidente di Conftrasporto - la mancanza di chiarezza rischia infatti di spingere le imprese a, con conseguente perdita dell'intero introito fiscale. Un aspetto che non può essere trascurato, se non si vuole, come già avvenuto con altre misure in passato, mancare l'obiettivo e mandare in fumo la politica stessa decisa dal governo""."Le imprese di trasporto sono disponibili a concorrere a una soluzione che favorisca la penalizzazione delle fonti inquinanti, a condizione però che le riduzioni siano finalizzate a salvaguardare l'ambiente e a determinare reali risparmi per lo Stato", conclude.