Manovra, Confindustria Digitale: preoccupazione per stralcio norme digitalizzazione Paese

(Teleborsa) - "Siamo. In questo modo si rischia di compromettere la realizzazione delle grandi piattaforme nazionali di digitalizzazione del Paese". E' quanto affermariguardo alla cancellazione, avvenuta prima del, delle norme che prevedevano il rafforzamento dell'organico e delle competenze tecniche della Presidenza del Consiglio dedicate alla trasformazione digitale."A ciò si aggiunge anche il fatto grave - continua Avenia - della. Si tratta di misure importanti di politiche attive e passive, necessarie per accompagnare il mondo del lavoro nei processi di trasformazione digitale".L'Italia, viene fanno notare, ha accumulato un grave ritardo nell'innovazione digitale certificato da tutti gli indici internazionali incluso ilche ci vede tuttora inchiodati alla 24esima posizione sui 29 stati membri, dovrebbe imporre una drammatica urgenza di accelerare gli sforzi, piuttosto che depotenziare la macchina che deve coordinare questi sforzi."Anche se crediamo che quanto avvenuto al Senato possa essere un involontario incidente di percorso - sottolinea il presidente di Confindustria Digitale - non possiamo non rilevare comeper misure che avrebbero dovuto essere considerate prioritarie per sostenere il Paese sulla via della crescita e dell`innovazione"."Il Presidente del Consigliofin dalla formazione di questo Governo- conclude Cesare Avenia - testimoniato dalla creazione di un Ministero ad hoc e da una riorganizzazione della governance dei processi di trasformazione digitale.a intervenire a partire già dai prossimi appuntamenti legislativi per ripristinare le misure previste".