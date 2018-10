Manovra, Confartigianato preme per privilegiare gli investimenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. E' quanto affermato da, Presidente dell'associazione che rappresenta gli artigiani e le PMI, che "della manovra anche a debito purché fatta"."Gli artigiani e i piccoli imprenditori non si spaventano di contrarre debiti, se sono per investimenti", ha aggiunto Merletti, il quale valuta positivamente lasia sulle piccole imprese sia sulle aziende di maggiore dimensione con gliin ricerca, sviluppo, macchinari e assunzioni".Per Confartigiano, inoltre, occorrecon la rimodulazione delle tariffe Inail a carico degli imprenditori artigiani, prima dei pagamenti del febbraio prossimo.Apprezzamento anche per le proroghe delledegli immobili e la riqualificazione ed, l'acquisto di mobili, la cura e sistemazione del verde. Bene il mantenimento delleall'attività di impresa () "di cui – sottolinea Merletti - attendiamo di conosceredelle rimodulazioni".Positivo anche il giudizio sulle risorse aggiuntive stanziate per lae sulladegli immobili commerciali e produttivi.Tra leper dare impulso alle attività imprenditoriali, il Presidente di Confartigianato indica, in particolare con lo sblocco dei bilanci dei Comuni virtuosi.Secondo il Presidente Merletti però "è necessario invececon grande attenzione ladella manovra laddove le, in particolare non è accettabile che gli artigiani versino contributi all'INPS per decenni e si ritrovino poi a percepire una pensione pari a quella di chi riceverà la pensione di cittadinanza senza aver versato nulla alle casse previdenziali".