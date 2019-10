Manovra, Confagricoltura: importante confermare il bonus verde

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "E' importante che il bonus verde venga confermato anche per gli anni 2020-2021 nell'ambito dei provvedimenti connessi alla manovra economica. Si deve dare continuità a uno strumento - già operativo nel 2018 e nel 2019 - che ha permesso di far crescere il verde privato, in giardini, terrazzi e balconi, con un positivo effetto a favore delle imprese vivaistiche e della manutenzione del verde, ma anche dell'ecosistema e del contrasto dei cambiamenti climatici". Lo ha sottolineato ilin relazione al decreto fiscale che, nell'ultima versione, sembra aver escluso la misura."Al contrario,– ha proseguito Giansanti - aumentando il massimale di spesa ammissibile e la percentuale di detrazione, come già richiesto dalla mia Organizzazione. Il verde privato è"."Il ministro Bellanova, solo pochi giorni fa – ha osservato il presidente di Confagricoltura - ha promesso il mantenimento di questa misura fiscale che fa bene ad un settore, come quello florovivaistico, che produce 2,7 miliardi di fatturato e dà occupazione a 180 mila persone. Un settore moderno, innovativo, che punta alla sostenibilità ed alla qualità della vita, che fa bene all'ambiente. Ci auguriamo che quella promessa venga mantenuta"."Si parla tanto – ha proseguito il- di ambiente, della necessità di impiantare 60 milioni di alberi, di aumentare il verde per mitigare i cambiamenti climatici, per aumentare la CO2 e poi, alla prova dei fatti, un provvedimento fiscale che va in questa direzione, che sta portando risultati importanti, rischia di essere dismesso. Sarebbe contraddittorio e lesivo degli stessi interessi della collettività.".