Manovra, Coldiretti: più formazione e meno burocrazia per rilanciare lavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Parole significative, quelle del Presidente della, Ettore, che in occasione dell'incontro alcon il vicepremier Matteoha tenuto a ribadire gli obiettivi per quanto riguarda il settore agroalimentare. Occorre, per il Presidente, investire sulla competitività, che fa da seguito alla proposta del pacchetto di misure che va dall'obbligo di indicare l'origine degli alimenti in etichetta, al superamento del segreto disulla destinazione delle importazioni agroalimentari.Per Prandini, la crescita va "sul mercato, dove bisogna dare ai consumatori la possibilità di scegliere consapevolmente e sostenere l'economia, con un sistema di etichettatura chiara, che impedisca di spacciare come Made in Italy prodotti che inquinano, sfruttano il lavoro minorile e sono pericolosi per la salute, arrivati in Italia grazie ad accordi agevolati dall'". Inoltre l'obiettivo chiaro è quello di "ridurre il, per abbassare ile far si che il risparmio ottenuto ai lavoratori potrebbe innescare un moltiplicatore della ricchezza che potrebbe servire alla ripresa".Capitolo importante, quello evidenziato dal Presidente di Coldiretti, quello sui, dove dichiara che "sarebbe unadel mercato del lavoro, e rischierebbe di danneggiare l'Italia senza una dimensione almeno europea". "In un momento difficile per l'Economia - conclude Prandini - bisognasemplificando i termini autorizzativi per nuove produzioni come il biometano, ridurre i costi per le imprese e puntare sull'alternanzaper una formazione reale dei giovani per colmare il divario con il resto della UE".