Manovra, chiusa la nuova bozza: per reddito di cittadinanza e quota 100 ddl ad hoc

(Teleborsa) -sbarcherà in. Lo si apprende di fonti di governo diIl- spiegano - ed è al vaglio della- Le due misure bandiera del governo gialloverde, seguiranno, dunque, una loro strada. La nuova bozza di legge di bilancio, che porta la data 29 ottobre, per "alleggerire" il peso finanziario della manovra gialloverde, prevede infatti lo stralcio delle due misure simbolo perche verranno dunque approvate attraversoResta invariato l'articolo che dispone l'istituzione(7 miliardi dal 2020) per le pensioni. Nella nuova bozza si precisa cheva ai centri per l'impiego,all'Anpal. Confermata anche la possibilità di compensazione tra i due fondi ad hoc creati per i due interventi.La nuova bozza della legge di bilancio approvata dal governo il 15 ottobre e ancora in fase di definizione sale aArriva un'imposta alper gli insegnanti su quanto percepito da lezioni private e ripetizioni. E' una delle novità contenute nella nuova bozza della legge di bilancio. Dal primo gennaio 2019, infatti,, potranno chiedere - in base a quanto dispone la norma - l'applicazione diÈ istituito poi unper risarcire i risparmiatori che hanno subìto un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie