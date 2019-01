Manovra, cedolare secca per i negozi: il vademecum di Confedilizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Tra le novità della Legge di bilancio l'avvio delperdi localiPer questo,ha riassunto in un breve vademecum le principali cose da sapere. Anzitutto, i contratti di locazione devono essere stipulati nel corsoIn particolare,in caso di contratti stipulati nell'anno 2019 se alla data delLa cedolare potrà essere applicata per l'intera durata del contratto.- Il nuovo regime fiscale interessa le unita' immobiliari di categoria. Lanel calcolo della superficie, le pertinenze non vanno considerate. Possono usufruire della cedolare i locatori persone fisiche, mentre nessun requisito è previsto in capo ai conduttori.ha precisato che, poichè i software di compilazione relativi al Modello RLI sono in corso di aggiornamento, attualmente è possibile r