Manovra, Castelli: l'Italia avrà il Conto Satellite sull'Economia Sociale

(Teleborsa) - "L'Italia avrà il Conto Satellite sull'Economia Sociale. Il nostro Paese, a maggior ragione in questi ultimi anni di pandemia, ha compreso più che mai l'importanza del settore, sia per la sua potenzialità economica che per l'etica con cui opera. Entrambi sono leve fondamentali per lo sviluppo dell'intero Sistema Paese. Serve però potersi affidare a dati attuali, e sempre aggiornati, cosa sulla quale fino ad oggi, non era possibile fare affidamento. Ma dal 2022 sì. Attraverso la creazione del Conto Satellite dell'Economia Sociale. Lo prevediamo con la Legge di Bilancio, con la quale abbiamo istituito, al MEF, anche il Fondo per l'Economia Sociale per implementare le politiche di natura economico, finanziaria e fiscale". Lo scrive sui social, il viceministro dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli.