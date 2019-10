© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - ", al fine di garantire ai destinatari l'immediata ed agevole conoscibilità, con, degli atti ad essi diretti e, nel contempo, di eliminare i disagi che attualmente si determinano".È quanto annuncia lain una nota, spiegando che si tratterà di ", con un. Consistentiper le amministrazioni ed, attraverso la, con riduzione di utilizzo della carta stampata e delle conseguenti emissioni di CO2".Nel dettaglio, la, che verrà utilizzata dalle Pubbliche Amministrazioni, dagli agenti della riscossione e dalle società iscritte nell'apposito Albo tenuto dal MEF e che comuni e province potranno utilizzare per le, aventi la residenza o la sede legale sul territorio nazionale, anche tramite terzi (coniuge, parenti o affini entro il quarto grado o intermediari)", specifica la viceministra, sottolineando che "i cittadini saranno obbligati ad accedere - personalmente o mediante un delegato - all'apposita area personale della piattaforma".La piattaforma porterà anche delle. Il perfezionamento della notificazione avverrà, infatti, "per gli atti che le Amministrazioni renderanno disponibili nella Piattaforma in ciascun bimestre dell'anno,, e ciò a prescindere dall'effettivo accesso alla stessa Piattaforma da parte dei destinatari".A fronte di un, continua Castelli, "il, originandoderivanti dalle conseguenti formalità di deposito, affissione e avviso, oltre che un cospicuo contenzioso. Al riguardo, infatti, circa il 60% dei ricorsi incardinati avverso atti emessi dall'agente della riscossione afferisce ad asseriti vizi di notifica".Con le nuove modalità di notifica, sottolinea la viceministra, "ci sarà, per un(spese vive di notifica), nonché una riduzione dei costi connessi al contenzioso, per circa 55 milioni all'anno".Fronte, conclude Castelli, "potrebbe attendersi una(calcolati al netto delle somme recuperate a titolo di rimborso per le spese di notifica e spedizione, ove previsto)".