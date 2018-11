© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che scontenta molti a Bruxelles, mentre il governo M5S-Lega non è disposto a cambiare un decimale delle stime formulate: deficit al 2,4% e PIL all'1,5%. Unica eccezione contenuta nel(DPB) è la cifra sulle dismissioni che salgono a 18 miliardi, ma non convincono.All'indomani dell'approvazione del nuovo testo del DPB si è espresso in via informale il vicepresidente della Commissione europea,, il quale ha scritto in un tweet che. Dalla Commissione europea nessun commento, ma il portavoce Christian Spahr ha confermato il ricevimento della lettera inviata dal Ministro Tria e l'avvio di una valutazione della stessa.sulla Legge di Bilancio, ventilando che appoggeranno una eventuale procedura di contestazione.Ilha affermato infatti che il Paese è pronto ad "appoggiare una procedura d'infrazione", sottolineando che la manovra non è solo una questione di politica interna italiana, qundi l'Italia deve attenersi alle regole europee.Anche ilparla di "violazione" delle regole europee e rivela di essere "profondamente preoccupato" per il bilancio predisposto dall'Italia che - dice - "non porterà ad una robusta crescita economica"., che è anche membro della commissione affari economici e monetari presieduta dal francese Pierre Moscovici, si diceed afferma che nella manovra di sonon relazione a stime di crescita, variazione disoccupati, entrate fiscali. Ferber avverte il governo italiano che se non rispetterà le regole europee ci sarà l'avvio di una procedura d'infrazione, altrimentiIl vicepremier Luigi Di Maio non sembra affatto preoccupato per le reazioni in UE e conferma che le misure principali della "Manovra del popolo" - Quota 100 e Reddito di cittadinanza - sono "già pronte" e verranno definite con un"Non c'è slittamento", ha precisato il leader del M5S, aggiungendo che dopo l'approvazione della manovra sarà convocato il CdM e spiegando "dalle simulazioni che stiamo facendo a marzo partirà il reddito di cittadinanza e Quota 100 il mese precedente".