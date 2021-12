Manovra, Bonus Tv e decoder rifinanziato con 68 milioni di euro nel 2022

Venerdì 17 Dicembre 2021, 13:30







(Teleborsa) - Per il 2022 è stato rifinanziato con 68 milioni di euro il bonus Tv e decoder che consente di acquistare apparecchi in linea con il nuovo standard tecnologico DVBT-2. È quanto prevede un emendamento del governo alla legge di bilancio.



Tra gli obiettivi anche la riduzione del divario digitale delle persone più anziane e con redditi più bassi. Grazie agli accordi fra il Ministero dello Sviluppo e Poste gli over 70 con un assegno pensionistico inferiore ai 20 mila euro annui potranno ricevere il decoder (che deve avere un costo massimo di 30 euro) direttamente a casa.