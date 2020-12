Revisione auto aumenta di 10 euro, assunzioni per lavoratori socialmente utili: le misure contenute in Manovra

Sono circa 300 gli emendamenti alla manovra approvati dalla commissione Bilancio della Camera, nel corso delle votazioni che si sono concluse ieri. Nonostante i tempi stretti di lavoro, tra le novità inserite dalla legge di bilancio del prossimo anno non mancano numerosi micro interventi; si tratta di modifiche che formalmente non dovrebbero essere inseriti in questo provvedimento, ma che inevitabilmente ci finiscono. Si va dalle celebrazioni dell'ottavo centenario del presepe all'autorizzazione di spesa per l'attivazione di master di secondo livello in medicina clinica termale, passando per il credito d'imposta in favore dei cuochi professionisti, per agli aiuti allo stoccaggio dei vini di qualità, per il fondo di investimento per la costruzione di rifugi cani randagi.

APPROFONDIMENTI LEGGE STABILITA' Bonus auto (3.500 euro a euro 6), filtri acqua, mobili e frigoriferi:... ROMA Bonus telefono, andrà a chi scarica lo Spid: soldi solo per... IL SUSSIDIO Reddito di cittadinanza NEWS Bonus per casa e auto, incentivi per il piano vaccini: ecco le misure... ABRUZZO Manovra, soldi per scuola vigili del Fuoco e Comuni. Biondi:... ROMA Ristori, beffati alberghi e catering, neanche un euro di aiuti

Non mancano gli 'evergreen' come l'ennesimo intervento che interessa la Croce rossa. E anche misure che consentono delle deroghe rispetto alla legge vigente, come quella che consente alle pubbliche amministrazioni di assumere senza concorso lavoratori socialmente utili, «a tempo indeterminato i suddetti lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie, per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo».

Revisione auto aumenta di quasi 10 euro

Il costo della revisione dei veicoli aumenta di 9,95 euro. È quanto prevede un emendamento alla manovra approvato in commissione Bilancio alla Camera. La norma introduce anche un buono 'veicoli sicurì: in pratica, la prima revisione che verrà fatta entro tre anni sarà esentata dall'aumento ma il bonus varrà una sola volta e per un solo veicolo se si possiedono più auto.

Stabilizzazione lavoratori socialmente utili

Le amministrazioni pubbliche potranno assumere a tempo indeterminato i lavoratori socialmente utili. Lo prevede un emendamento alla manovra approvato in commissione Bilancio alla Camera. I cosiddetti Lsu potranno essere inquadrati nei profili professionali delle aree o categorie, per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.

Incentivi per convertire a Gpl bus pubblici

Incentivi per convertire a gpl e metano i mezzi di trasporto pubblico a gasolio euro 4 ed euro 5. La norma estende a questo tipo di intervento gli investimenti che possono essere finanziati con il Fondo per il rinnovo dei mezzi del trasporto pubblico locale, nei limiti del 15% della dotazione del fondo.

Dieci milioni per parcheggi dedicati alle neomamme

Quattro milioni nel 2021 e 6 milioni nel 2022 ai comuni per creare spazi riservati alla sosta gratuita di cha difficoltà nella mobilità ed è munito del contrassegno ad hoc e per le future mamme. Lo stanziamento arriva con un emendamento alla manovra approvato in commissione Bilancio alla Camera che prevede che i comuni debbano adottare l'ordinanza corrispondente entro 30 giugno 2021.

Fondi ai lavoratori amianto

Cambiano i fondi per i lavoratori esposti all'amianto o i familiari delle vittime. Un emendamento alla manovra approvato in commissione Bilancio alla Camera prevede che l'Inail riconosca una prestazione aggiuntiva pari al 15% della rendita. Nei casi in cui la malattia sia stata accertata dal primo gennaio 2021 arriva invece una una tantum di 10.000 euro. A decorrere dal primo gennaio 2021 non si applica l'addizionale a carico delle imprese.

Incentivi per la digitalizzazione del processo tributario

Dieci milioni nel 2021 alle strutture del dipartimento delle Finanze in particolare per completare la digitalizzazione del processo tributario e poco meno di due milioni per la Corte dei conti: è quanto stanzia un emendamento del governo alla manovra, approvato in commissione Bilancio alla Camera.

Ultimo aggiornamento: 15:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA