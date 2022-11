Manovra, Bonomi: energia, finanza pubblica e lavoro urgenze Paese

(Teleborsa) -senza smarrire il piano Draghi sulla riduzione del debito. Dobbiamo stare attenti al debito pubblico per un interesse del Paese". Lo ha detto il presidente di Confindustriaintervenendo all'assemblea pubblica di Confindustria Genova, spiegando che "bisogna fare anche una riflessione sulla spesa sociale perché negli ultimi anni"È positivo aver dichiarato di mantenere un, senza smarrire il", ha aggiunto il numero uno degli Industriali.Bonomi ha però fatto notare che "Manca una cosa in questa legge di bilancio:Bisogna investire 16 miliardi, due terzi a favore dei lavoratori e un terzo a favore delle imprese. È positiva l'intenzione di mettere tutte le risorse disponibili sul tema del caro bollette per imprese e famiglie."Non è affatto vero che. Non è neanche vero che i prepensionamenti creano posti di lavoro per i giovani, anzi minerebbero ancora di più il conto previdenziale" . "Anche sull'Irpef, basta bonus: se vogliamo fare un intervento facciamolo organico - ha aggiunto - Credo che sia legittimo da parte dei partiti rispondere delle promesse fatte ai propri elettori, ma ci sarà tempo e modo.