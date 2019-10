© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -e non si sbilancia nel dare dei voti. ". E' evidente che non avevamo grandi aspettative, e non perché non credevamo nel Governo, ma perché abbiamo la. Le risorse sono poche, abbiamo un, dovevamo sterilizzare l'aumento dell'IVA, cosa che è stata fatta", ha spiegato il"Inutile continuare un dibattito su una legge che p, per esempio con un grande focus sulla formazione, sui giovani", ha aggiunto Boccia a margine di una conferenza stampa sul convegno dei giovani industriali che si terrà a Capri venerdì e sabato.Secondo il leader degli industriali, occorre "cominciare a, per sapere cosa si potrà fare di anno in anno. In questo senso una operazione anche di realismo utile per tutti sarebbe auspicabile".Il numero uno di Viale dell'Astronomia ha chiesto, quindi, all'esecutivo di, e con coloro che vogliono partecipare sull'. "Abbiamoper attivare i cantieri. l nostro obiettivo non è tanto dibattere sulle risorse, perché non ce le abbiamo, ma stiamo dicendo di aprire immediatamente un tavolo con noi, con i costruttori, e eventualmente con altri soggetti, sulla questione dei tempi", ha sottolineato. Questo, ha proseguito,Per quanto riguarda lae, Boccia ha detto che "sull'economia e sul contrasto all'evasione. L'evasione per noi va combattuta con un sistema premiante". A proposito, invece, della rimodulazione dell'Iva, Boccia ha spiegato che avremmo piuttostoin un'ottica di governo di almeno tre anni e che aiuti le imprese e il lavoro e preveda interventi a saldo zero. "Non si deve pensare al consenso immediato", ha precisato.