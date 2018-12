© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per definire unavotata alla crescita, bensì la costruzione di un insieme di misure volte a perseguire "obiettivi politici che prescindono dalle spiegazioni economiche".Questo il giudizio espresso da, intervenuto questa mattina alla Rome Investment Forum organizzata dalla Febaf.Il tema dellasecondo il Presidente, non emergerebbe ancora in pieno dalla manovra che - ribadisce Boccia -, considerato "il rallentamento dell'economia" a cui si assiste a livello globale.continua il numero uno degli industriali, perPoi, il Presidente, si pronuncia in merito alledella finanziaria giallo-verde (Pensioni e Reddito) affermando: dal reddito di cittadinanza alle pensioni, passando per la flat tax, gli autonomi e la sicurezza, ma che non danno certo soluzione alle domande degli industriali e del paese". "Per crescere", sottolinea Boccia, èLa, conseguenza di un eventuale sforamento del deficit dettato dalla manovra,, ha aggiunto il leader di Confindustria. "Speriamo che il premier Giuseppe Conte arrivi a una conclusione positiva" nelle trattative con la Commissione europea, afferma il numero uno dell'associazione imprenditoriale.A proposito di Europa, Boccia afferma "abbiamo avuto: insieme stiamo cercando diperché immaginiamo e sogniamo una Unione europea che possa lanciare untransnazionale". Una soluzione, attraverso cui "i protagonisti dell'industria invitino la politica a dibattere non su 'Europa sì o Europa no, ma su come l'Europa deve fare uned evitare che la questione europea sia l'alibi per non affrontare le questioni nazionali, errore che non possiamo permetterci".