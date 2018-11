© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'aumento dello spread sovrano "si ripercuote sull'intera economia" e la crescita dei tassi di interesse sul debito pubblico ha un "effetto in qualche modo comparabile a una stretta monetaria" che rischia di "vanificare" tutto l'impulso espansivo atteso dalla politica di bilancio. E' quanto ha sottolineato il, in audizione sulla manovra, spiegando che è necessario "abbattere lo spread" perché i "segnali che gli investitori percepiscono sono importanti".Il giorno dopo la doccia fredda da parte della Commissione europea sui conti italiani, sono iniziate in Parlamento le audizioni sulla Legge di Bilancio. Ad aprire le danze è stato il, che ha difeso ancora una volta l'azione del governo ribadendo che la manovra non cambierà.L'aumento dello spread - ha continuato Signorini - "è giàin più negli ultimi sei mesi, rispetto a quanto si sarebbe maturato con i tassi che i mercati si aspettavano ad aprile". Il costo sarebbe di "oltre 5 miliardi nel 2019 e circa 9 nel 2020, se i tassi dovessero restare coerenti con le attuali aspettative dei mercati".Il numero due di Bankitalia ha, poi, criticato la nuova proposta avanzata dalla Lega per tagliare le tasse, affermando che le misure di condono fiscale "tributari; andrebbero quindi considerate con molta attenzione".