Manovra, Assobibe: bene rinvio sugar tax

(Teleborsa) - "Laè un importante segnale di attenzione verso la filiera delle bevande analcoliche in Italia e dimostra grande senso pragmatico. Ci auguriamo che sia solo il primo passo verso la cancellazione definitiva di una tassa che, come dimostrano i numerosi slittamenti dalla sua introduzione nel 2019, non è necessaria né da un punto di vista salutistico né finanziario". Con queste parolepresidente diassociazione di Confindustria che rappresenta i produttori di bevande analcoliche in Italia, commenta l'approvazione della Legge di Bilancio che contiene il rinvio della tassa sullo zucchero.che pende sulle teste delle aziende che operano in questo settore, e di tutta la filiera a monte e a valle, perché ci impedisce di programmare, investire e innovare, in un momento già molto difficile per l'industria a causa dell'inflazione e delle numerose incertezze - conclude Pierini - Il rinvio, per quanto provvidenziale, ci lascia in un limbo stagnante. È ora di lavorare a unaAssobibe ricorda che la sugar tax comporta un aumento del 28% della pressione fiscale su un litro di bevanda analcolica, con un effetto recessivo (stime Nomisma). A farne le spese saranno soprattutto le Pmi, che rappresentano il 64% delle imprese del settore: circa l'80% passerebbe da un utile a una perdita, con conseguenze su tutta la filiera a esse collegata.