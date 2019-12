Manovra, artigiani soddisfatti per stop sconto in fattura eco e sisma bonus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Leesprimonoper l'emendamento alla Manovra cheper gli interventi su, approvato nella notte dalla commissione Bilancio del Senato."Una decisione che rappresenta una grande vittoria per la CNA. La nostra Confederazione - si legge in una nota - ha combattuto questa jattura per artigiani e piccole imprese fin dall'inizio e per lungo tempo da sola, non accettando nessuna ipotesi di compromesso. La fermezza e la chiarezza hanno prevalso".Per"il Parlamento ha compreso " le ragioni della Confederazione e "la necessità dinel mercatoche non penalizzino gli artigiani e le piccole imprese"."In questi mesi – ha sottolinea il Presidente di Confartigianatoci siamo battuti per chiedere l'eliminazione di una misura (prevista dall'articolo 10 del Dl Crescita, ndr) che avrebbe(costruzioni, installazione impianti, serramenti). Le nostre ragioni sono state condivise dall'Autorità Antitrust intervenuta anche nei confronti del Governo e del Parlamento proprio per chiedere modifiche all'articolo 10 del Decreto Crescita"."L'abrogazione dello sconto in fattura - ha concluso Merletti - consentirà di rche rappresenta un valido strumento per la riqualificazione energetica e la sostenibilità del patrimonio immobiliare e per il rilancio del settore costruzioni".Nello specifico,quel meccanismo con il quale si potevache avrebbero poi scalato l'importo della detrazione direttamente sulla somma da pagare per i lavori.