Manovra: arriva piattaforma digitale Pa per multe e avvisi

(Teleborsa) - Arriva unaper renderecomunicazioni e avvisi della. La piattaforma, che, non sarà usata per notifiche giudiziarie.E' una delle novità della Manovra approvata dalla commissione Bilancio del Senato. Idell'avvenuta notifica e potrannoper consultare i documenti, multe comprese.La piattaforma sarà istituita dalla presidenza del Consiglio dei ministri attraverso una società per azioni interamente partecipata dallo Stato. Presso la Presidenza del Consiglio nasce anche il "Nucleo per il monitoraggio della piattaforma". Dopo due anni dall'avvio delle procedure di verifica il ministro competente effettuerà una relazione al Parlamento sull'esito dei risultati conseguiti.