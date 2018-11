Manovra, arriva la bocciatura dell'Europa. Conte sabato incontra Juncker e apre al dialogo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -era data per certae, alla fine, niente miracolo dell'ultima ora, pronostico purtroppo rispettato: bocciatura è stata. Dopo mesi di polemiche, frecciatine e un lungo braccio di ferro, nella giornata di ieri è arrivato il verdetto dellasulla manovra targata Lega-5Stelle. Bruxelles ritiene a questo punto che- La manovra, rileva la valutazione adottata, prevede. Il principale rilievo era già stato avanzato a fine ottobre, nella prima provvisoria ma già indicativa bocciatura: l'Italia ha in programma un peggioramento del saldo strutturale - quello al netto dell'andamento economico di quel periodo e delle voci straordinarie -, mentre il Consiglio raccomandava di migliorarlo delloNella consueta conferenza stampa di presentazione dei rapporti, arriva la critica del vice presidente della Commissione,che sostiene che lache non fa nulla per la crescita e avrà anziha detto invece il commissario Ue agli affari economici"Procederemo passo dopo passo con grande determinazione. La commissione è tenuta a rispettare sia le procedure che gli stati membri - ha aggiunto -. La nostra porta resta aperta, noi restiamo sempre disponibili al dialogo".- In serata il Commissario Ue torna sull'argomento per chiarire ancora meglio la sua posizione. Bastone e carota.la procedura d'infrazione, tiene a precisare. Anche perché, aggiunge,maQuesto, precisa ancora,, al contrariodal resto dei Paesi dell'eurozona che sostengono la posizione della Commissione. Quindi affonda:- Strada in salita dunque per il governo gialloverde che tuttavia, senza chiudere al dialogo, prosegue sulla sua strada., ha spiegato il ministro dell'Economia, Giovanni Triaprosegue in una nota -al quale esporrò l'impostazione, l'ispirazione e le caratteristiche della manovra al fine di rimarcarne la solidità ed efficacia. Così il premier Giuseppe Conte., ha detto ancora il presidente del Consiglio sottolineanche che la legge di Bilancio 2019 èha dichiarato invece il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Poi ha aggiunto: "Risponderemo educatamente come sempre abbiamo fatto". Su Twitter, poi, il capo del Viminale ha scritto:". Poi apre al dialogo:- spiega il vicepremier-scrive il vicepremier Luigisu Facebook -.Conclude il ministro del Lavoro:- Riassumendo:preparerà una nuova raccomandazione per la correzione dei conti, ilLova sottolachiude a. E' ancoraper i. L'ivede al ribasso le previsioni per il Pil 2018, a +1,1%, e ldella ripresa.- Intanto, alle 17 di oggi, il presidente del Consiglio Giuseppeterrà una informativa urgente nell'Aula della Camera sulla: lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio.