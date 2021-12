Manovra, al via esame lampo alla Camera

(Teleborsa) - Dopo la pausa di Natale, al via l'esame della Legge di Bilancio alla Camera dove è prevista una seconda lettura lampo del testo licenziato la scorsa settimana al Senato. La Commissione bilancio di Montecitorio si riunisce oggi alle 15 per avviare i lavori sul testo di cui è relatrice Daniela Torto (M5S).

Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per le 18 ma non saranno approvate modifiche con l'obiettivo di evitare una terza lettura che porterebbe inevitabilmente all'esercizio provvisorio.

La Commissione dovrebbe chiudere l'esame nella mattinata di domani e la manovra approderà in Aula nel primo pomeriggio per la discussione generale con avvio delle votazioni non prima delle 18. Il calendario prevede già l'eventuale prosecuzione notturna della seduta e convocazioni per mercoledì 29, giovedì 30 e - se necessario - l'ultimo giorno dell'anno, venerdì 31. Scontata la richiesta di fiducia da parte del governo per far decadere tutti gli emendamenti d'aula.

"Ridurre le emissioni e raggiungere gli obiettivi Fitfor55. Su questo dobbiamo dirigere i nostri sforzi nei prossimi anni e a questo scopo, nella legge di Bilancio, è stato istituito un Fondo per la strategia di mobilità sostenibile che mette a disposizione 2 miliardi di euro nel periodo 2023-2034". E' quanto si legge in una nota delle deputate e deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Trasporti.

"Le risorse andranno a potenziare quanto già avviato in questi anni, rafforzando la transizione verso la mobilità sostenibile nelle nostre città. Si potranno realizzare piste ciclabili urbane e ciclovie turistiche, rinnovare i mezzi del trasporto pubblico locale, acquistare treni a idrogeno ma anche sviluppare e potenziare il trasporto merci irtermodale su ferro", aggiungono. "Il programma Fitfor55 indica la rotta che l'Ue dovrà seguire per raggiungere l'obiettivo emissioni zero. E l'Italia sta facendo la sua parte. La transizione passa anche da qui", concludono.