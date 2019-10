Manovra: accordo Governo-Regioni, più risorse da sanità a trasporto pubblico locale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. "Sono i cardini dell'accordo che oggi abbiamo sottoscritto con le Regioni per la legge di bilancio 2020".Lo ha riferito il, su Facebook. "È la dimostrazione che con spirito costruttivo e leale collaborazione si possono ottenere risultati importanti per il bene dell'Italia", ha commentato Misiani.Questi i: 1) confermiamo l'aumento del Fondo sanitario nazionale: +2 miliardi nel 2020 e +1,5 miliardi nel 2021. È il maggior incremento per la sanità dal 2014; 2) aumentiamo le risorse per l'edilizia sanitaria e l'ammodernamento tecnologico: 2 miliardi in più nei prossimi anni; 3) anticipiamo al 2020 lo sblocco degli avanzi di amministrazione per le regioni a statuto ordinario; 4) confermiamo le risorse stanziate per il welfare e il trasporto pubblico locale.