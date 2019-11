© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che viene accusata di imporre. Lo ha detto il Direttore generale dell'Associaizone bancaria,, in audizione dinanzi alle commissioni Bilancio di Camera e Senato."Il mondo bancario - ha affermato - risulta ancora una voltaalla manovra di fine anno, attraverso disposizioni che, come avvenuto già in occasione della Manovra di bilancio 2019,e rappresentano un ulteriore, con impatti sul loro ruolo di sostegno all'economia, a famiglie e imprese".Sabatini ha affermato chevolte a differire lae delle quote di ammortamento dell'avviamento e di altri beni immateriali. Il DG dell'ABI ha poi ricordato che le banche italiane, in questi anni, hanno profuse sopportato un, tramite il Fondo interbancario, per risolvere le, come nel caso del salvataggio di Banca Carige.Sabatini ha richiamato le modifiche apportate lo scorso anno alla- Piani Individuali di Risparmio, affermando che ne hannoed auspicando unache hanno questi strumenti nell'incentivare i finanziamenti privati all'economia reale."Per ridare slancio alla crescita e stimolare gli investimenti delle imprese", l'ABI ritiene necessarioe chiede "equilibrio e realismo" nel dibattito parlamentare e nel confronto con le istituzioni europee. Sabatiniil governo ad avvantaggiarsi della, che ha effetti positivi sulla finanza pubblica, edeconomica.Cautela viene espressa per l'ipotesi di applicare lasolo, a causa delche conseguirebbe a danno dell'Italia in caso gli altri Stati dell'UE si avvalgano della proroga.E sulla proposta disulle transazioni effettuate mediante, il DG dell'ABI afferma