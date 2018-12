Manovra a prova di fiducia. Nuovo vertice con Tria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La legge di Bilancio approda alla Camera questa mattina con la richiesta quasi scontata di porre la fiducia che potrebbe far slittare il voto a domani, 7 Novembre.Tra le, gli incentivi per acquistare le auto elettriche e le norme sul lavoro delle donne in gravidanza fino al nono mese, ma su pensioni e reddito di cittadinanza si dovrà attendere ancora qualche giorno.Intanto per oggi, 6 Novembre, è previsto un. Obiettivo: definire le correzioni da apportare al testo per tagliare il deficit e andare incontro alle richieste di Bruxelles dopo la bocciatura della manovra italiana. Ma non sarà il solo. Ce ne saranno, infatti, altri fino martedì prossimo, 11 Novembre, quando Conte andrà a Strasburgo per incontrare ile portare a casa il famoso accordo con Bruxelles.