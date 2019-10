Manovra, Gualtieri: «Pressione Fisco giù di diversi decimali, più fondi per scuola e Sanità»

Manovra, importanti aggiornamenti sul Def arrivano dal ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in audizione alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla nota di aggiornamento. «La pressione fiscale che sarebbe salita dal 41,9% al 42,6% scenderà di diversi decimali sia rispetto al tendenziale del 2020 ma anche nel 2019». Gualtieri ha spiegato che «obiettivo della manovra è «evitare l'inasprimento della pressione fiscale», disattivando gli aumenti Iva per «23 miliardi». Gualtieri, in audizione sulla Nadef, ha spiegato anche che ci saranno anche «nuove politiche per rilanciare la crescita: la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro, il rilancio degli investimenti, l'aumento delle risorse per istruzione e ricerca e per rafforzare il servizio sanitario».

Ultimo aggiornamento: 20:02

