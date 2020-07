Manifestazione sindacale all'aeroporto di Catania

(Teleborsa) - Filt Cgil, Fit Cisl e Ugl trasporto aereo di Catania e i lavoratori del Trasporto Aereo di Catania e Comiso, hanno manifestato stamane nella zona partenze dello scalo di Catania per esprimere forte preoccupazione dovuta al gravissimo stato di incertezza che vive il settore aeroportuale in assenza di misure necessarie a sostenere tutte le realtà lavorative e aziendali che vi operano.



I sindacati denunciano l'elevato numero di lavoratori e le lavoratrici in cassa integrazione, nei casi in deroga senza alcun intervento del Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo. La situazione coinvolge anche lavoratori con contratto a tempo determinato o stagionale. © RIPRODUZIONE RISERVATA