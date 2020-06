Mamacrowd scommette sul progetto di riqualificazione urbana G311 - Green Living

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -che può rappresentare una grande opportunità di investimento, sia in termini di rendimento/rientro del capitale investito, sia in termini di diversificazione. E' il progetto, lanciato da, piattaforma dcertificata da Consob, con all'attivo una community di oltreLa piattaforma ha raccolto oltre 14 milioni di euro nel 2019, confermandosi lasul territorio nazionale, per numero di investitori, per varietà e qualità dei progetti proposti e perdegli investimenti, oggi si apre all'. Si tratta di un mercato in forte espansione che vale 12 miliardi di dollari, trainato dagli USA con 7,4 miliardi di dollari e in forte crescita anche in Europa, con quasi 1,7 miliardi di euro raccolti.Il progettoè appunto al centro della nuova campagna lanciata il 21 maggio scorso da, per il progetto immobiliare in, a pochi passi dalla. Si tratta di un'area di grande attrattività grazie all'ed al-Milano innovation District che l'ha scelta per il nuovo centro dell'innovazione italiana. La campagna, la più grande mai realizzata in Italia, punta adi euro.- Il progetto disi sostanzia nella costruzione di, suddivisi in due torri di otto piani, compresi di box e cantine, perdi spazio commerciale, di cui 3.350 mq destinati a verde. Il progetto è infatti dotato di ampicondominiali - riqualificati come "Forest Garden" - e privati, quali balconi e terrazze. E' caratterizzato da un rapporto qualità/prezzo estremamente competitivo e da numerosi servizi a valore aggiunto, compresi spazi comuni attrezzati quali lounge e palestre.- Il progetto, promosso dalla società milanese, che opera con successo dal 1980 nell'ambito dello sviluppo e della gestione immobiliare, è sviluppato dalla. Un team di ingegneri ed architetti con esperienza pluriennale, che partecipano attivamente con un investimento equity complessivo di 1,6 milioni di euro. La commercializzazione sarà affidata alil più grande network di agenti immobiliari indipendenti in Francia con oltre 6000 consulenti, dal 2018 anche in Italia."L'obiettivo non è solo il progetto immobiliare, già interessante per il rapporto investimento/rischio e gli obiettivi che si pone, ma anche quello di rendere possibile lo sviluppo di un piccolo quartiere urbano altamente sostenibile e veder crescere non solo il valore del proprio investimento ma anche un progetto ambizioso e originale, basato su una innovativa dimensione del vivere", spiega- Si tratta ti un progetto che richiede unpiuttosto contenuto di circa, ma è previsto anche un reward maggiorato a coloro che decidono di investire cifre più abituali per un investimento immobiliare (circa 100mila euro e più). L'investimento offre un r, stimatoun ritorno complessivo, che varia a seconda delle quote di investimento, e garantisce unastimata prudenzialmente in. Il progetto è stato certificato da. Sono poi previsti sconti esclusivi per chi investe e sceglie di anche di acquistare un immobile G311.- Il progetto G311 – Green Living punta alla ridefinizione funzionale ed estetica del complesso immobiliare preesistente, con particolare attenzione alla qualità costruttiva, all', all'improntaed all'offerto, mantenendo unsia per il valore di vendita che di costi di gestione. Avendo ricevuto una forte impronta di riprogettazione durante il lockdown, questi edifici si adattano perfettamente alle esigenze abitative che il mercato sta esprimendo in questo momento e presentainternamente esui terrazzi e giardini al piano terra. La certificazione del condominio nascente è al top (7 Stelle).- La time-schedule dell'intervento prevedenel mese die, in concomitanza, l'attività di commercializzazione delle unità. Laè prevista a, con una prima possibile previsione di, seguito alla liquidazione della Società di scopo G311 srl già daAl di là dei chiari vantaggi economici dell'investimento, spiegac'è un progetto che offre "la possibilità di creare una comunità all'interno di un quartiere chiuso, con eco-sostenibilità, con balconi e logge, con verde, come non si trova a Milano". ", conclude.