Maltempo, riaperta l'Autobrennero in Alto Adige

(Teleborsa) - Dopo un blocco durato diverse ore, tantissimi disagi e una giornata da incubo per centinaia di automobilisti, è tornata alla normalità la situazione in Trentino Alto Adige dove la corsia nord dell'autostrada del Brennero è stata riaperta grazie all'intervento della Protezione Civile, prima della mezzanotte di ieri sera, sabato 2 febbraio.



CAOS DOVUTO AL MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE - La carreggiata in direzione nord era rimasta bloccata nella serata di venerdì e quindi chiusa, poichè decine di tir, privi di attrezzatura invernale, non sono più riusciti a proseguire la marcia a seguito della maxi nevicata nella giornata di venerdì.



TIR NON ATTREZZATI - "La situazione in autostrada del Brennero è stata causata da numerosi mezzi pesanti non attrezzati, che sono scivolati e si sono messi di traverso. Lo ha detto il direttore tecnico generale dell'A22 Carlo Costa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA